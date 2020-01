Ricercatori aretini nel mondo: la Fondazione Cesalpino “riporta” in città nostri scienziati

La Fondazione Cesalpino lancia una serie di conferenze-incontro per conoscere i “Ricercatori aretini nel mondo”. Nelle più prestigiose Università del mondo e nei centri di ricerca scientifica e ospedali europei e americani, operano numerosi aretini, spesso ancora giovani, ma che hanno sviluppato grandi conoscenze e professionalità, guidando gruppi di lavoro di altissima professionalità. Un orgoglio per la nostra comunità, ma anche una opportunità, dal momento che molti di questi professionisti mantengono rapporti con medici e strutture sanitarie locali. A volte sono esperienze e professionisti non conosciuti dagli aretini, ed è per colmare questa lacuna che la Fondazione Cesalpino ha deciso di organizzare questi incontri.

Sabato prende il via questa serie di conferenze-incontri. Allego alla presente il comunicato stampa, le foto della prima ospite (Chiara Bucciarelli-Ducci) e la locandina dell’evento.

I giornalisti sono invitati, se interessati e disponibili, ad assistere a questo evento. Nell’occasione sarà possibile intervistare i protagonisti della conferenza.

Chi desidera approfondire in anticipo con altre notizie rispetto al comunicato, può contattare la presidente della fondazione, Paola Butali al numero 3356745342.



