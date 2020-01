Pallavolo serie B/M: Erm Group San Giustino, al lavoro in vista della gara con Bologna

Settimana intensa per i ragazzi di Ermgroup San Giustino (PG) che dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa al tie break contro l’insidiosa Geetit Bologna, si sono fin da subito concentrati sulla trasferta che dovranno affrontare questo week-end. Continua l’onda di positività dalla ripresa di campionato, due vittorie consecutive per la corsa ai play off; la prima contro Zaphyr Trading La Spezia (3-1) e quest’ultima, dove i boys sono stati protagonisti indiscussi di un match strappato ai validissimi avversari, sotto gli occhi di un calorosissimo tifo. Ora si guarda alla partita di sabato 25 gennaio, contro una Titan Services San Marino (RN) che vorrà vincere in casa. Il direttore sportivo Maric G., ha espresso alcune considerazioni sull’incontro appena passato: “Si riprende con il lavoro dopo una vittoria importante che ci tiene ancora in corsa per i play off, validi per la promozione. I ragazzi hanno risposto con carattere. Abbiamo visto una gara lunga, combattuta, magari in alcuni momenti anche piena di errori, ma allo stesso ricca di lunge azioni e difese, momenti che hanno fatto alzare in piedi il pubblico. Sicuramente è stata una grande dimostrazione di carattere, che ci deve dare una spinta in più per affrontare al meglio l’ultima gara di andata che potrebbe essere ingannevole. Sabato ci aspetta la trasferta con San Marino, una squadra dalla differente posizione in classifica rispetto a noi e a Bologna, ma che ha messo sempre tutte le squadre in difficoltà in casa loro; perciò dobbiamo andare concentrati, preparati e soprattutto determinati. Sicuramente questo atteggiamento è quello che ci permetterà di affrontare al meglio la gara che sembra insidiosa sulla carta ma basterà prestare la giusta attenzione.”

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...