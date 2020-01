Democratici per cambiare: 9 anni di impegno per Sansepolcro

L’11 gennaio 2011 nascevano i Democratici per Cambiare, e dopo 9 anni di attività politica e amministrativa, il movimento politico continua nelle sue battaglie per la città e fa un bilancio della propria esperienza. “ 9 anni di vita sono un bel traguardo per un movimento politico civico che non ha un riferimento nazionale che possa fare da supporto, ma la nostra forza viene dai nostri concittadini, ai quali dedichiamo il nostro impegno politico e amministrativo “ Così interviene il coordinatore Francesco Del Siena “ Il nostro anniversario è anche un momento per fare il bilancio della nostra attività. Da quando siamo diventati forza di governo della città, con il contributo paritario delle altre componenti politiche di maggioranza, abbiamo ottenuto importanti e significativi risultati, come ad esempio la riqualificazione dei bastioni di Santa Lucia con il progetto sugli orti sociali, la valorizzazione del museo civico, la riapertura della Casa di Piero, la sistemazione dei poli scolastici, il riconoscimento di “ Comune Europeo dello Sport 2021, il ripristino della compagnia dei carabinieri, l’arredo di piazza, etc “. Tuttavia, essendo ancora tanti i progetti da portare avanti per il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, il nostro movimento continuerà la propria attività con il massimo impegno e dedizione “.

Annunci

