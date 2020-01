Giornata della Memoria: tante le iniziative organizzate dall'ANPI Città di Castello

L’ANPI, sezione di Città di Castello, in previsione della Giornata della Memoria, ha organizzato, come ogni anno, una serie di iniziative rivolte sia agli studenti che alla popolazione tutta, come si evince dalla locandina che viene allegata al presente comunicato. Quest’anno, essendo il 75° anniversario dell’ingresso delle truppe sovietiche nell’inferno di Auschwitz, il programma risulta essere particolarmente ricco di iniziative proprio con l’intento di sottolineare l’importanza della memoria, ricordando che occorre vigilare affinché quanto accaduto non debba più ripetersi.

