Alle piscine comunali esami di brevetto per 850 giovani nuotatori: iscrizioni aperte per il corso primaverile al via giovedí 30 gennaio

Sono 850 i bambini e ragazzi che in questi giorni presso le piscine comunali di via Engels stanno sostenendo gli esami di fine corso con gli istruttori della scuo-la di nuoto di Polisport per il conseguimento dei brevetti. Le prove relative al primo quadrimestre di lezioni termineranno sabato 25 gennaio e da giovedì 30 gennaio inizierà il quadrimestre del corso primaverile. La segreteria di Polisport (telefono 075.8550785) è a disposizione degli utenti per la conferma delle iscri-zioni e per le nuove adesioni dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...