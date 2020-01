Voto finale sul Prg operativo stasera in consiglio

A circa un anno dall’adozione, il comune di Città di Castello nella seduta di oggi, martedì 21 gennaio 2020, se i tempi di dibattito saranno quelli previsti, potrebbe approvare la variante generale al piano regolatore parte operativa e dare ai tifernati un nuovo strumento di programmazione urbanistica. L’esame delle circa 260 osservazioni, che arrivano a 309 se si contano i singoli quesiti contenuti in ciascuna osservazione, è iniziato la settimana scorsa. Nelle due sedute precedenti, mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2020, si era giunti a quota 196; nella convocazione di ieri, lunedì 20 gennaio, l’esame è stato concluso con il voto sull’ultima delle 113 osservazioni rimaste. 15 sono state accolte, 22 parzialmente accolte e 77 respinte, molte di queste ultime in quanto non pertinenti alla parte operativa del prg, che è quella in discussione. Stasera, in diretta streaming ci sarà il dibattito su tutto il contenuto della variante, anche alla luce dell’esito delle osservazioni, e le forze politiche che siedono nell’assemblea tifernate saranno chiamate a dare un giudizio definitivo – approvare o respingere – su uno dei principali atti di programmazione del Comune. Si possono seguire i lavori in diretta a partire dalle 17.00 nel canale you tube del Consiglio comunale di Città di Castello.

