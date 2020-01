Strada 106: Rigucci interpella Giunta e Provincia

Si rivolge a Comune e Provincia, l’interpellanza del consigliere del Gruppo Misto di Città di Castello Marcello Rigucci sulla strada 106 di cui denuncia lo stato precario. In particolare nel testo si legge che “il sopralluogo effettuato dalla provincia ha evidenziato che i canali di scolo dalla Baucca al bivio di Montemaggiore sono ostruiti ed il terreno è scivolato fino alla banchina non permettono il dilavamento delle acque piovane. E’ necessario ripulire le ripe dalla vegetazione, va eseguito il taglio delle piante secche di grossa pezzatura. La maggiori parte delle forazze sono chiuse da giovani essenze in particolare ginestra e i guard rail dei ponti sono avvolti di vitalbe. Con la fioritura di primavera queste piante toglieranno visibilità. La carreggiata è priva di indicatori catarifrangenti, la cartellonistica verticale è divelta o illeggibile, le scarpate sono sporche”. L’elenco delle cose che non vanno sulla strada 106 continua con le condizioni della carreggiata, tra cui “un ponte già venuto in evidenza per la sua precarietà che necessita di una adeguata e rapida rinforzatura strutturale. Le piante secche – aggiunge Rigucci – possono implodere nella carreggiata creando seri problemi ai passanti e agli automobilisti. Le acque pluvie riversandosi in strada, con le gelate invernali, creano problemi di transito e rischio di incidenti. Anche l’asfalto è problematico da percorrere per i pedoni del cammino francescano, i motociclisti, gli automobilisti”.

