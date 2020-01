Il GAL incontra i comuni e le imprese agricole Presto la pubblicazione del bando “Alta Umbria Food”

Proseguono gli incontri del Consiglio di Amministrazione del GAL Alta Umbria con i Comuni del territorio e le Associazioni di Categoria dell’agricoltura (CIA, Coldiretti, Confagricoltura), per definire i contenuti dell’intervento Alta Umbria Food che prevede importanti incentivi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio.

L’intervento ha una rilevanza assolutamente strategica in quanto prevede il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione sviluppate da partenariati pubblico-privati ed associazioni di imprese del territorio.

L’uscita del bando “Alta Umbria Food” è prevista nella prima decade di marzo e le disponibilità finanziarie saranno di circa un milione di euro.

L’opportunità è veramente ghiotta in quanto i produttori agricoli, grazie ai progetti presentati, avranno la possibilità di valorizzare le loro produzioni attraverso iniziative di promozione di diverso tipo (fiere, degustazioni, web, ecc.) da attuare sul circuito locale. In un momento in cui nel settore del food la competizione tra i prodotti è accesissima diventa di fondamentale importanza dare alle aziende agricole del territorio l’opportunità di “mettere in vetrina” le produzioni agroalimentari tipiche che per qualità non sono seconde a nessuno.

Al fine di ottimizzare gli effetti dell’intervento saranno privilegiati i progetti in grado di promuovere, in maniera efficace ed armonica, la produzione agricola territoriale e l’immagine del territorio dell’Alta Umbria che, per la sua ricchezza storico-naturalistica, diventa un volano di fondamentale importanza per la promozione delle eccellenze territoriali.

L’auspicio della Consiglio di Amministrazione del GAL Alta Umbria è che il territorio esprima un numero di progetti ridotto e su area vasta, favorendo una promozione integrata delle produzioni. In tale senso si è espressa la Presidente del GAL Alta Umbria Giuliana Falaschi: “Stiamo lavorando come sempre partendo dal basso e cioè incontrando le associazioni di categoria e gli enti che saranno interessati dal bando. Le risorse a disposizione sono ingenti per il territorio (quasi un milione di euro) e le potenzialità dell’intervento sono ragguardevoli. L’auspicio del GAL è che all’interno dell’Alta Umbria si creino quelle sinergie fondamentali tra attori pubblici e privati in grado di produrre progetti efficaci e di lunga durata. Per queste ragioni abbiamo chiesto al mondo delle imprese agricole e alle amministrazioni locali di lavorare insieme già prima dell’uscita del bando per individuare percorsi virtuosi finalizzati al rilancio delle produzioni agroalimentari del territorio”.

Per tutte le informazioni relative al progetto Alta Umbria Food e alle altre attività del GAL è possibile contattare gli uffici del GAL Alta Umbria presso la sede di Gubbio (0759220034) o Città di Castello (0758522131).

