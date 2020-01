Cai Sansepolcro organizza il 1° corso di avvicinamento alla montagna

La sezione di Sansepolcro organizza nei mesi di Febbraio e Marzo il 1° corso di avvicinamento alla montagna.

Il corso è aperto a tutti i soci e ai non soci a cui piace frequentare la montagna

Lo scopo è di avviare i partecipanti alla frequentazione, alla conoscenza, al rispetto e alla tutela consapevole della montagna e poter camminare sui sentieri con più sicurezza.

Il corso si divide in 3 serate che si svolgeranno nella sede della sezione

20 Febbraio

25 Febbraio

5 Marzo

e di 2 uscite in ambiente

8 Marzo

22 Marzo

Nelle serate in sede parleremo dell’organizzazione del Cai, di come organizzare una escursione, dell’attrezzatura ( dal vestiario allo zaino passando per i scarponi), alla meteorologia e cartografia.

Nelle 2 uscite metteremo in pratica le nozioni acquisite sopra.

Le iscrizioni si chiudono Domenica 16 Febbraio e sono gratuite per i soci e

per i non soci la spesa è di 20€.

Per maggiori info contattare

Giovanni Giavelli al 338 8830255

