Furto con scasso nella notte tra domenica e lunedì in una tabaccheria in viale Europa a Selci-Lama, ancora sconosciute per ora le dinamiche del colpo, che sono al vaglio degli inquirenti e in fase di accertamento l’entità del bottino, l’esercizio commerciale è momentaneamente chiuso per favorire al meglio la ricerca di eventuali prove da parte delle forze dell’ordine. Notizia in aggiornamento.

