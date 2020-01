“Genitori si diventa!”: al nido La Cometa incontri per genitori di bambini da 0 a 3 anni

Il nido La Cometa propone tre momenti di ascolto e di scambio in cui i genitori potranno confrontarsi sui bisogni educativi dei figli, alla presenza di una professionista del settore.

Gli incontri si terranno presso la sede del nido, in Via A. Clarke a Sansepolcro, e saranno incentrati sui seguenti argomenti, offerti come spunti per parlare insieme anche di altre tematiche di interesse dei genitori:

· sabato 14 febbraio ore 10-12

I bambini, i padri, le madri, i nonni…: insieme si cresce!

· sabato 21 marzo ore 10-12

“Vorrei che il mio bambino si sentisse sicuro”: una riflessione sulle prime esperienze di relazione

· sabato 18 aprile ore 10-12

Il gioco e lo sviluppo del bambino. Una preziosa occasione di incontro tra genitori e figli…fin da principio

Gli incontri saranno coordinati dalla Dott.ssa Simona Cherici, Psicoterapeuta Psicoanalitico per Bambini Adolescenti e Famiglie Modello Tavistock, Socio Amhppia

Sarà attivo un servizio gratuito di baby sitting, da prenotare almeno tre giorni prima di ciascun incontro ad uno dei seguenti numeri telefonici: 0575732257 – 0575732449 – 0575732283

