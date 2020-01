Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre 2020: Atletica Avis Sansepolcro, bene nonostante i malanni di stagione

La Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR), “sotto attacco e assediata” dai malanni di stagione, in una “vera e propria giornata invernale”, ha partecipato con il proprio Settore Promozionale e Giovanile, ai Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre 2020 e II° Prova del X° Criterium Giovanile di Corsa Campestre Regione Umbria 2020. La manifestazione sportiva che si è svolta a Foligno (PG), con un percorso che rispecchiava in pieno il nome della manifestazione. All’evento, una delle manifestazioni più importanti del Centro Italia, per queste fasce d’età, hanno partecipato circa 500 atleti/e provenienti dalle regioni di Umbria, Toscana e Marche. In questa terza “uscita”, del 2020, si sono particolarmente distinti “tutti i mini-atleti” dell’Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR): nella Cat. Esordienti B Femminile (2012-2011) Mt. 400, Mya Calderini e Ginevra Macrì, rispettivamente 8° e 16° classificate; nella Cat. Esordienti B Maschile (2012-2011) Mt. 400, Camillo Mari, 19° classificato; nella Cat. Esordienti A Femminile (2010-2009) Mt. 800, Jesmine Ayari, 27° classificata; nella Cat. Esordienti A Maschile (2010-2009) Mt. 800, Edoardo Berlicchi e Gabriele Giovagnoli, rispettivamente 12° e 42° classificati; nella Cat. Ragazze Femminile (2008-2007), Mt. 1000, Sara Giorni e Emma Antonelli, rispettivamente 7° e 15° classificata; nella Cat. Ragazzi Maschile (2008-2007) Mt 1000, Filippo Martini 17° classificato; nella Cat. Cadette Femminile (2006-2005) Mt. 2000, Brizzi Veronica e Caterina Mocarli, rispettivamente 3° e 12° classificate; nella Cat. Cadetti (2006-2005) Mt. 3000, Francesco Capriani, 3° classificato. Prossimi appuntamento: Domenica 02 Febbraio 2020, LUCCA (LU), I° Prova Campionato di Società di Corsa Campestre – Settore Giovanile Regione Toscana; Domenica 16 Febbraio 2020, Città di Castello (PG), X° Criterium Giovanile di Cross Regione Umbria III° Prova – Settore Promozionale; Domenica 16 Febbraio 2020, Campionati Regionali di Staffetta Corsa Campestre Regione Toscana – Settore Giovanile, Castelfiorentino (FI); Domenica 01 Marzo 2020, EMPOLI (FI), Campionato Regionale Individuale e II° Prova Campionato di Società di Corsa Campestre Regione Toscana – Settore Giovanile; Domenica 01 Marzo 2020, Strozzacapponi (PG), X° Criterium Giovanile di Cross Regione Umbria IV° Prova – Settore Promozionale; Domenica 08 Marzo 2020, Arezzo (AR), III° Prova Promo – Cross Provincia di Arezzo, Settore Promozionale e Giovanile.

