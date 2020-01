Scherma Altotevere Fencing Music, ottava classificata nel campionato di C2, disciplina spada maschile

A Roma, presso la Palestra del Centro Federale F.I.B. Bocciodromo, Scherma AltoTevere ha esordito con la propria Squadra di Spada maschile nel Campionato di serie C2 Zona Centro.La Società schermistica nata appena sei mesi fa sotto la guida del Maestro Roberto Di Matteo si presenta sulla scena agonistica Nazionale con una Squadra di Spadisti composta da Alessandro Berrettoni ed Alberto Tulli due ex allievi di Foligno, un pò arrugginiti dopo alcuni anni di lontananza dalle pedane, e dallo stesso Maestro che da riserva diventa titolare in sostituzione del proprio figlio Lorenzo indisponibile al momento per la nascita della sua secondogenita Perla.La Squadra così formata è penalizzata nel ranking essendo totalmente una novità ed è ultima di 23 Squadre partecipanti.Entusiasmo, amicizia e voglia di vincere a volte rendono possibile performance di rilievo e così è stato per gli Schermidori dell’Altotevere che lottando sino all’ultima stoccata hanno ribaltato due risultati che li vedevano in svantaggio superando 45 a 43 la Squadra di Cassino e 45 a 44 la forte Squadra di Colle Val d’Elsa arrendendosi infine alle Lame Romane vincitrici del Torneo.Nuovi appuntamenti agonistici coinvolgeranno nelle prossime settimane gli schermidori più piccoli che saranno presenti in gran numero sulle pedane di Siena per la Seconda prova del Trofeo Pegaso, di Perugia per la Seconda Prova regione Open ed ancora di Roma per la Seconda Prova Interregionale utile alla qualifica per il Campionato Nazionale Gran Premio Giovanissimi grande kermesse della Scherma giovanile che si disputerà a Maggio a Riccione e che vedrà la partecipazione di oltre 1500 piccoli Atleti . Il Maestro ringrazia gli sponsor Autostop ed NV Engineerings per il supporto ed il contribuito a livello d’immagine della Società espresso con nuove divise di rappresentanza

