Presentazione in Provincia – Ventotto rose spezzate nel libro “Ritratti di coraggio – Lo Stato italiano e i suoi magistrati”

“Al di là della retorica, questo volume consegna alle generazioni future un messaggio positivo – ha dichiarato Bacchetta nel discorso di benvenuto ai presenti -. Si trasmette l’importante segnale che ci sono state, ci sono e ci saranno persone che facendo il loro dovere diventano eroi loro malgrado”. Un concetto ripreso dal Prefetto Sgaraglia: “Magistrati coraggiosi che hanno continuato a fare il loro lavoro pur sapendo di essere nel mirino dei criminali. Ricordare in maniera durature questi servitori dello Stato è un importante esempio da proporre ai giovani”. Il libro non sottace i rapporti spesso difficili tra questi magistrati e il Consiglio Superiore della Magistratura. In molti casi lasciati soli a fronteggiare il terrorismo prima nero e poi rosso e quello della criminalità organizzata, E se Giovanni Falcone è l’emblema di quella solitudine la linea rossa di quel sangue che ha attraversato gli ultimi anni della nostra storia porta il nome di magistrati sconosciuti ai più come quelli di Mario Amato, Pietro Scaglione, Fedele Calvosa, Giacomo Ciacco Montalto, Alberto Giacomelli, del quale ha preso parte all’incontro il figlio Giuseppe oggi sacerdote, che venne ucciso quando già era in pensione perché aveva “osato” sequestrare dei beni al fratello di Toto Riina. Un doloroso elenco al quale si aggiungono nomi di carabinieri, poliziotti, giornalisti, avvocati, professori, professionisti, sacerdoti e gente comune. Alcuni consegnati già alla storia come Piersanti Mattarella o Vittorio Bachelet altri da onorare e ricordare con eguale sentimento di gratitudine. Persone uccise per aver semplicemente seguito una scelta etica, una scelta giusta che va verso il bene.