Notte nazionale dei Licei, tante emozioni al “Plinio il Giovane”

Una Notte Nazionale emozionante, piena di contenuti e significati culturali, nella quale il Liceo “Plinio il Giovane” ha dato il meglio di se stesso, della sua capacità di organizzare eventi di alto profilo. La serata è stata nobilitata dall’intervento del viceministro all’Istruzione, On. Anna Ascani, emozionata nel rientrare per la prima volta nel suo ex liceo da quando ricopre un ruolo così importante. Il saluto istituzionale del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Eva Bambagiotti, ha fatto da preludio all’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Città di Castello, Rossella Cestini, che ha portato il saluto del Sindaco, impegnato a Perugia. L’assessore ha evidenziato come la cultura classica e il tema della conferenza introduttiva sulla democrazia siano temi trasversali di ogni secolo e che vanno approfonditi per creare coscienze civiche e cittadini consapevoli. In assenza del Vescovo, S.E. Mons. Domenico Cancian, il parroco della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, Don Andrea Czortek ha sottolineato la valenza culturale e sociale nonché aggregante di tali iniziative. La conferenza inaugurale della Notte è stata tenuta dal prof. Donato Lo Scalzo della facoltà di Lettere dell’università di Perugia che ha spiegato con un rapido excursus il concetto di democrazia nell’antichità e dal diretto de “Il Giorno”, il tifernate ed ex studente del Liceo, Sandro Neri, che ha invece affrontato l’argomento della democrazia nel mondo di oggi. L’intermezzo, anch’esso emozionante e significativo, della pianista M° Leonora Baldelli e della mezzosoprano Rachele Raggiotti hanno allietato i presenti, rapiti dalla bellezza della musica e dalla raffinata esecuzione. Il saluto dell’On. Ascani, che ha lodato la Notte Nazionale del Liceo come un evento importante per far sì che gli studenti apprezzino la cultura per essere consapevoli cittadini. La Ascani ha poi premiato anche gli studenti della 3^ F della scuola media Alighieri-Pascoli, vincitori della gara di lettura riservata alle scuole medie, che è stata otganizzata in collaborazione con il Lions Club e con la Libreria Paci. Dalle 21 in poi è iniziata la vera e propria notte nazionale: gli alunni del Plinio, magistralmente guidati dai loro insegnanti, sotto la regia della responsabile della serata Prof. Norma Boncompagni, hanno recitato, eseguito parodie di opere letterarie come la Divina Commedia, presentato progetti scientifici, organizzato mostre fotografiche, letture di autori antichi e moderni e balletti fino alla lettura del passo finale della Notte Nazionale, tratto dall’Agamennone di Eschilo, interpretata dagli studenti delle classi 5^ A e B Classico.

A chiusura della Notte Nazionale 2020 la Prof.ssa Eva Bambagiotti ha scritto a tutto il personale della scuola, docente e non docente, e agli alunni queste sentite parole:”L’importante, e partecipata, adesione registrata in questa terza annualità dell’evento ha dimostrato come questa scuola creda in una formazione della persona, dello studente, in cui sono necessariamente coinvolte al tempo stesso conoscenze, competenze, talenti. Ed emozioni. Il vivere insieme alla città questo momento formativo ha, inoltre, perfezionato l’esperienza, ponendo per una sera la nostra scuola al centro della comunità, centro propulsivo di attività culturali qualificate e stimolanti. Un ringraziamento speciale al personale ATA che ha collaborato all’ottima riuscita dell’evento: dal lavoro di segreteria a quello di preparazione e riordino dei locali, che ha impegnato i nostri collaboratori per ore, dal mattino fino a tarda notte”.



