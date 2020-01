LSD Comics, arriva la graphic novel multimediale

Il 10 gennaio 2020 è uscita LSD Comics, una graphic novel multimediale per smartphone. Si tratta di una storia a fumetti che sfrutta tutte le possibilità concesse da tablet e smartphone, per cui alle immagini e ai colori si aggiungono piccole animazioni e, soprattutto, una colonna sonora dinamica che accompagna l’intero racconto.

La storia è inizialmente ambientata a Città di Castello, e il protagonista è Edoardo, un giovane di vent’anni che si trova in un periodo molto particolare della sua vita. Il fumetto unisce tematiche realistiche a delle situazioni surreali.

LSD Comics è un’applicazione ideata, scritta e disegnata da Alessandro Bacchetta; è stata musicata e sonorizzata da Michele Mandrelli (con la collaborazione di Marco Lazzeri). Lo sviluppo invece è a cura di NoFoxGiven (Loris Carletti, Simone Gabrielli e Gabriele Pecchioni). Il logo e l’interfaccia grafica di Raffaello Chiarioni. La realizzazione si è svolta tutta in Altotevere.