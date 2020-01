La Fondazione Hallgarten-Franchetti ospita rappresentanti della regione cilena di O’Higgins

A seguito delle relazioni che la Fondazione Hallgarten-Franchetti sta sviluppando anche nell’ambito della cooperazione internazionale fra i Paesi extra Ue e l’Unione Europea, sarà ospitata a Città di Castello una delegazione della Regione O’Higgins del Cile. Lo scopo della visita che si terrà Martedì e Mercoledì 21 e 22 Gennaio è quello di verificare le possibile collaborazione fra la Fondazione, la Regione cilena ed il sistema e la rete educativa e sociale di Città di Castello. La delegazione sarà composta da Juan Ramon Muñoz Assessore della città di Rancagua, capoluogo di regione, Gerardo Contreras Jorquera, Presidente della Commissione regionale per la salute ed i servizi sociali e Jaqueline Jorquera Reinoso Presidentessa della Commissione della pubblica istruzione e delle pari opportunità, e sarà accompagnata da due esperti spagnoli di cooperazione internazionale Luis Lizama e Gonzalo Santamaria, che collaborano da anni con la Fondazione. Nel corso della visita sono previsti vari incontri per permettere ai rappresentanti del Cile di conoscere il sistema locale e regionale della istruzione e dei servizi sociali, fra i quali la Scuola Operaia G.O. Bufalini e l’Istituto Alberghiero Cavallotti di Città di Castello. E’ previsto inoltre una riunione con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Città di Castello, Assessori Cestini e Bassini. Mercoledì mattina la delegazione sarà ricevuta in Comune dal Sindaco Luciano Bacchetta per la firma di un protocollo fra la Fondazione rappresentata dal Presidente Angelo Capecci e la Regione O’Higgins rappresentata dalla Presidente Reinoso finalizzata a definire comuni aree ed azioni di lavoro e di cooperazione.

