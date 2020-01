Conferimento dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana a Silvana Benigno, i complimenti dei Sindaci di Città di Castello, Citerna e San Giustino

“La notizia del conferimento dell’onorificienza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana a Silvana Benigno, ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Silvana, fin dal primo momento in cui con coraggio e deterrminazione ha affrontato la sua vicenda personale e riversato tutte le forze e impegno a favore della ricerca contro il cancro attraverso mille iniziative di grande successo, ha rappresentato e rappresenta per tutti noi e per le comunità locali dove vive e opera con instancabile abnegazione, un simbolo, un punto di riferimento per tenere sempre accesa la fiammella della speranza e sostenere chi si trova in prima linea ad affrontare queste difficili situazioni”. E’ quanto dichiarato in maniera congiunta dai sindaci di Città di Castello, San Giustino e Citerna, Luciano Bacchetta, Paolo Fratini ed Enea Paladino. “Da quando ha iniziato la sua battaglia, ammirevole e senza sosta, affiancata dal marito Fabrizio, dalla figlia Federica, da familiari, parenti e tanti amici, anche le istituzioni gli sono vicine per sosterla sempre in questa sua vera e propria missione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in favore della la ricerca. Un sentito ringraziamento al Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia e a tutti coloro che a vari livelli fino al Consiglio dei Ministri, hanno seguito l’iter procedurale che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo con l’assegnazione del prestigioso titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Forza Silvana, la tua battaglia è anche la nostra, siamo orogliosi e fieri di avere fra noi una persona bella e straordinaria come te. Grazie”, hanno concluso Bacchetta, Fratini e Paladino. CDCNOT/2020/01/18/COMINLINEA/20/GGAL

