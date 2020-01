Cavaliere al merito della Repubblica: anche Marco Vinicio Guasticchi si congratula con Silvana Benigno

“Conosco la famiglia Paladino da tanto tempo e mi onoro di essere amico di lunga data e proprio per questo con commozione e affetto sincero ho appreso la straordinaria notizia del conferimento del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana a Silvana Benigno, mamma coraggio ed esempio per tutti noi. La battaglia che sta conducendo Silvana a testa alta, con il sorriso ed una forza interiore uniche e “contagiose”, e’ la battaglia di tutti noi che gli vogliamo bene. conoscendola anche in questa veste di “guerriera” della speranza, Silvana e’ ormai diventata il faro, la guida verso cui indirizzarsi per continuare ad alimentare e sostenere la ricerca contro il cancro. Silvana, Fabrizio, Federica sono per tutti noi la famiglia verso cui stringersi e prendere esempio. Da oggi la Repubblica Italiana ha un cavaliere in più che appartiene con orgoglio alla nostra comunità’: grazie Silvana, una donna, una mamma, una volontaria della ricerca, eccezionale, straordinaria”, e’ quanto dichiarato da Marco Vinicio Guasticchi, amico “fraterno” della famiglia Paladino.

