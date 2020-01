“PIN-OCCHIO ALLE TENTAZIONI!” LO SPETTACOLO DEL LABORATORIO TEATRALE DEL POLO TECNICO FRANCHETTI-SALVIANI APRE LA STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2019/20

Domenica 19 gennaio ore 15.30 – Replica ore 17.30 Domenica 19 gennaio alle ore 15.30, con replica alle ore 17.30,pressoil Teatro Comunale di Città di Castello, il Laboratorio Teatrale delPolo Tecnico Franchetti-Salviani, seguito dai docenti Federica Barni e Urbano Pierucci, metterà in scena “Pin-Occhio alle tentazioni!”, liberamente tratto da “Le avventure di Pinocchio” di Collodi e diretto da Valeria Marri; lo spettacolo apre la stagione degli spettacoli teatrali TEATRO RAGAZZI 2019/20, promossa dall’Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Città di Castello. L’allestimento dei ragazzi mette in luce l’attualità di Pinocchio e dei vari personaggi:Mangiafuoco, che urla e minaccia per mascherare la sua bontà d’animo, il gatto e la volpe che dietro falsa amicizia celano il proprio interesse, Lucignolo disposto a perdere la dignità per avere, senza fatica, ciò che si dovrebbe ottenere con il duro lavoro e la Fatina che incarna destino e fortuna, che nella vita non dovrebbe mancare mai! “Il lavoro portato avanti nel corso del passato anno scolastico, sotto la sapiente e coinvolgente regia della Marri” ha dichiarato il Dirigente Scolastico prof.ssa Valeria Vaccari “trova oggi, con l’inclusione all’interno di un programma di spettacoli strutturato, un significativo riconoscimento della validità della proposta culturale realizzata, che ha già consentito ai ragazzi coinvolti di potenziare le capacità espressive, vocali e gestuali edi valorizzare attitudini individuali, che non sempre emergono nella attività didattica quotidiana”. L’attività del laboratorio e la rappresentazione hanno visto il coinvolgimento degli studenti: Bellucci Alessio, Benni Gregorio, Gattaponi Davide, Girelli Francesco, Grillo Alessia, Gustinicchi Arianna, HajriEbtisam, Mannalà Sonia, Marini Alberto, Martin Araujo Gabriel, Migliarotti Gaia, Mustafa Emine, NejmiIbtissam, Pausini Greta, Romolini Beatrice, Sambuchi Niccolò, Santini Michele, Stano Giuseppe, Tirimagni Matteo, Zoccolanti Tommaso, con Andrea Bucci e Ilaria Chiatti. Ringraziando per la collaborazione, allego locandina dell’evento e porgo cordiali saluti. NOTE Pinocchio, il libro più tradotto nel mondo, circa 249 traduzioni. Una storia che non teme confronti, una storia che ha sempre riconfermato il suo successo in radio, al cinema, alla televisione e nei film di animazione. Un successo planetario tanto da dare il suo nome ad un asteroide. Pinocchio, il burattino nato dalla penna di Collodi, è apparso sul Giornale per bambini il 7 luglio 1881 per la prima volta e dopo 7 episodi il suo creatore ne chiudeva la storia e la vita, punendo le sue marachelle con l’impiccagione alla quercia. Quale bambino infatti poteva avere come esempio Pinocchio? Un burattino che disonorava il padre, si rifiutava di andare a scuola e che accettava come amici due furfanti, il gatto e la volpe.Eppure, a grande richiesta, Collodi dovette continuare la storia fino al celebre finale, quando Pinocchio, il burattino, si trasforma in bambino vero.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...