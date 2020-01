Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello, in trasferta a Forlì con fiducia ed umiltà

Penultima di andata in trasferta per la Job Italia Città di Castello che affronta la vicina trasferta di Forlì per misurarsi contro la Querzoli, formazione che occupa il settimo posto in classifica con 20 punti e che tra le mura amiche ha perso solo con la Zephyr Trading Santo Stefano di Magra ed ha anche costretto al quinto set la capolista Portomaggiore nella sua tana. Insomma una formazione di sicuro ostica per i ragazzi del presidente Amedeo Cancellieri vorrebbero dare seguito al successo interno ottenuto con grande forza di volontà sabato scorso contro il Laghezza ma sono consapevoli di avere di fronte una squadra che ha giocatori di categoria e che si fa rispettare in ogni match visto che non ha mai perso 3-0. A comporre il sestetto allenato da Gabriel Kunda, ex giocatore di serie A tra il 1988 e il 2004, passato anche da Perugia e affrontato più volte da Città di Castello in A2 con Brescia e Brugherio. Il sestetto romagnolo è composto da Mariella in regia, Mambelli opposto, OLivucci G. e Porcellini in posto 4, Soglia e Pirini centrali, Berti libero. In panchina N. Kunda, Casamenti, Cimatti, Bertaccini, Boschetti, Olivucci E., Silvestroni. I giocatori da tenere in considerazione sono principalmente l’opposto Mambelli e Porcellini ma la squadra ha una distribuzione assai omogenea.

Marco Bartolini risponderà sicuramente con il 6+1 che ha battuto il Laghezza, visto che Filippo Fuganti Pedoni sta terminando il percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia patito il 23 novembre scorso.

Così in campo (sabato 18 gennaio, Forlì, ore 20,30, arbitri Francesca Righi di Rimini e Giulia Barducci di Ravenna):

QUERZOLI FORLI’: Mariella, Mambelli, Olivucci G., Porcellini, Soglia, Pirini, Berti (L). A disp.: Kunda N., Casamenti, Cimatti, Bertaccini, Boschetti, Olivucci E., SIlvestroni. All. Kunda G.

JOB ITALIA: Giglio, Cipriani, Cherubini, Zangarelli, Marino, Franceschini, Cioffi (L). A disp.: Marini, Montacci, Celestini, Valenti, Fuganti Pedoni, Pitocchi, Cesari (L2), Camilletti. All. Bartolini

