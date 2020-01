Pallavolo serie B/M: ERM Group San Giustino, contro Bologna serve l’impresa

I boys di Ermgroup San Giustino (PG) sono pronti ad affrontare in casa, domenica 19 gennaio alle ore 18:00, Geetit Bologna (BO).

SA.MA. Portomaggiore (FE). Una nuova realtà nata quest’anno, dalla fusione di varie società, si è prefissata fin da subito l’obbiettivo di riportare buoni risultati, come del resto si evince dalla classifica che attualmente li vede al secondo posto con 27 punti dietro alla capolista

Una squadra costruita per fare bene, che vanta un roster di tutto rispetto. Punta di diamante dei bolognesi è sicuramente l’opposto Bartoli A., giocatore di grande esperienza che ha militato in categorie superiori, centrando negli ultimi anni la promozione dalla B all’ A2. Sicuramente è l’atleta da tener più sotto osservazione. Anche il resto della squadra è di buon livello; tre schiacciatori di tutto rispetto che vengono alternati a seconda delle necessità, come Dombrovski M., De Leo S. e Bortolato A., dalle ottime capacità tecniche e fisiche. Anche il palleggiatore Govoni F., un giocatore di esperienza dalle buone qualità e Spiga M., anch’egli da anni nella categoria.

Sarà sicuramente una gara impegnativa, che i biancoazzurri hanno cercato di preparare con la massima attenzione, migliorando alcuni aspetti di gioco, senza dimenticare che la differenza la fa l’impegno in campo.

Grandi aspettative per questo incontro, anche da parte dei tifosi, che attendono una gara entusiasmante e dall’alto livello, che in caso di esito positivo per i nostri boys, potrebbe riportare San Giustino ai vertici della classifica del girone D, nel campionato di serie B/M. Geetit Bologna (BO) dovrebbe schierare al palleggio Govoni F., ai lati Bortolato A. e Dombrovski M., nel ruolo di opposto Bartoli A., al centro Spiga M., e Lodi G.; libero Poli F. Gli atleti di Ermgroup San Giustino (PG) con il sestetto base: Sitti al palleggio, Puliti opposto, Con ti e Valla in banda, Antonazzo e Stoppelli al centro, di Renzo libero.

In vista dell’importante match di domenica l’opposto Puliti L. ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La partita contro Bologna rappresenta l’ennesimo scontro decisivo ai fini della classifica, e sarà importantissima per noi sopratutto per consolidare le nostre certezze e il nostro sistema di gioco. Con una squadra così forte ed in forma che oltretutto vanta anche delle individualità importanti, servirà sicuramente molta attenzione in ogni fondamentale; per vincere dovremo mettere in campo tantissimo, tra tecnica,voglia e ambizione. Sono sicuro che servirà lo straordinario apporto del nostro pubblico che non si perderà una delle partite più attese di questo campionato, e che con il suo sostegno ci darà quella marcia in più per provare a vincere una partita che si preannuncia durissima”.

