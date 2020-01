Pallavolo serie B/1 F: CO.ME.T. Città di Castello, al PalaJoan arriva Casal de Pazzi

L’arrivo di un’altra “big” del girone C di Serie B1 servirà per ridestare l’orgoglio della Co.Me.T. Volley Città di Castello, proprio come avvenne un paio di mesi fa contro il Castelbellino? È una speranza, ma soprattutto sta diventando una necessità dettata da una classifica che vede le biancorosse al penultimo posto e con il rischio che qualche diretta concorrente possa avvantaggiarsi. Arriva la Volleyrò Casal de’ Pazzi, società romana che ha il preciso compito di ammutinare e valorizzare i giovani talenti al femminile e che, tanto per cambiare, si è aggiudicata lo scorso giugno l’ennesimo scudetto Under 18. Diverse campionesse italiane in carica (citiamo le forti attaccanti Martina Armini, Bintu Diop e Anna Adelusi, ma anche Stella Nervini, Gaia Guiducci e Alessandra Mistretta) saranno di scena al Pala Ioan, con inizio alle 21 di sabato 18 gennaio, nella gara della 12esima e penultima giornata di andata. E queste promesse del volley nazionale stanno ottimamente comportandosi anche in B1: viaggiano con un solo punto di ritardo dalla coppia di testa Castelbellino-Montecchio e alle qualità tecniche aggiungono la verve tipicamente giovanile, che spesso è il loro valore aggiunto. Per la Co.Me.T., quindi, si pone l’obbligo di una prestazione sopra le righe per venire a capo delle avversarie e soprattutto per rimettersi in carreggiata dopo il ko incassato senza attenuanti in quel di Moie. La settimana ha visto lavorare sodo le ragazze allenate da Francesco Brighigna e Claudio Nardi, che confidano anche nel fattore campo e nel sostegno del pubblico per tentare di dare la tanto attesa svolta a una stagione finora molto difficile, ma che lascia ancora tempo a disposizione per invertire il trend. Il 6+1 di partenza appare al momento delineato: Giorgia Vingaretti in regia, Stefania Liguori opposto, Francesca Borelli e Camilla Sergiampietri al centro, Margherita Lachi e Francesca Mancini a lato ed Elena Ferrantello libero assieme a Giada Cesari. Una coppia mista senese chiamata alla direzione del match, con primo arbitro Mario Scarpitta e secondo arbitro Sonia Pinto.

