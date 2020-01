Pallavolo giovanile: Under 16/F, Città di Castello domina in Altotevere

Domina il Città di Castello pallavolo nel campionato under 16 in Altotevere; le squadre tifernati, il team rosso ed il team bianco vincono entrambe con un rotondo 3/0 l’ultima gara del torneo battendo il Trestina volley (3/0 – 25/16 25/19 25/9) e la pallavolo San Giustino (3/0 – 25/21 25/13 25/17) legittimando le prime due posizioni della classifica; si è lavorato bene in fase di strutturazione estiva e quindi dopo che si è tanto parlato e programmato ora con i risultati il Città di Castello pallavolo Femminile dimostra di essere ancor più ben radicato, strutturato e presente ai vertici della pallavolo giovanile del nostro territorio e sempre più punto di riferimento di un movimento che trova notevole riscontro in città e in tutta l’Alta Valle del Tevere.

Con la vittoria di questa prima fase le due squadre allenate da Enrico Brizzi e Chiara Caterino vengono promosse entrambe alla seconda fase tra le migliori 18 squadre della regione Umbria. Un ottimo risultato per il movimento pallavolistico biancorosso tifernate che riserva molta attenzione alla crescita delle proprie atlete in prospettiva futura; impegno, attenzione e tanto lavoro programmato e costante in palestra sta dando frutti e soddisfazioni all’intero ambiente; la squadra ROSSA, nata dal progetto di collaborazione e sviluppo della pallavolo nel nostro territorio con il San Giustino volley del presidente Brozzi, ha effettuato un percorso netto con 10 gare disputate e 10 vittorie mentre il team bianco ha solo ceduto due gare alle sorelle. Ora il club di Città di Castello attende la composizione dei tre gironi da sei squadre, formati ognuno da tre prime classificate e tre seconde classificate che lotteranno per avanzare nella graduatoria in prospettiva della conquista del titolo finale Under 16; l’inizio della seconda fase è previsto tra due settimane e terminerà il 03 marzo 2020. Le prime due di ogni girone passeranno alla fase di semifinale a 6 e poi alla finalissima in programma il 10 maggio nel centro federale di Valtopina.

ll team ROSSO è composto dalle atlete: Barzotti Beatrice Paola, Tafani Alunno Eleonora, Consigli Anna, Coltrioli Giorgia, Leandri Jada, Savelli Matilde, Sherbino Sabina, Lucaccioni Giulia, Pettinari Ester, Urbani Asia, Puletti Aurora, Bruschi Celeste, Giuliani Giada, Mori Caterina, Ansuini Martina.

Il team BIANCO è formato da: Amorini Jomaira, Barbafina Giada, Bigotti Noemi, Bizzerri Alessandra, Braccini Claudia, Bruschi Chiara, Castellani Anna Clara, Fontanelli Arianna, Fontanelli Elena, Polenzani Livia, Procelli Sofia, Radicchi Giulia, Stinchi Aurora, Valcelli Elisa, Rosati Elisa, Rosati Chiara, Massetti Chiara, Stinchi Aurora.



