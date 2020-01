Approvata oggi al Ministero la nomina di Silvana Benigno a Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, presto la consegna dell’onoreficenza

Oggi Silvana ha ricevuto una notizia bellissima: dalla Prefettura di Perugia hanno infatti assicurato che il nome di Silvana Benigno è nell’elenco delle nomine, approvate proprio nella giornata odierna dal Consiglio dei ministri, per l’assegnazione dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Nei prossimi giorni arriverà la nota ufficiale in Prefettura e, quindi, quanto prima – a casa di Silvana – verrà consegnata la prestigiosa onorificenza che va a premiare mamma-coraggio per la sua lotta determinata contro il cancro e per l’impegno profuso fino ad ora per sostenere la ricerca della Fondazione Ieo-Ccm di Milano.

