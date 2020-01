Rifiuti, il progetto “Differenziare per Risparmiare” proseguirà anche nel 2020

Dopo il successo ottenuto al suo anno d’esordio, il progetto “Differenziare per Risparmiare” ripartirà ufficialmente a febbraio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Sansepolcro in collaborazione con i supermercati e le proloco del territorio, prevede una serie di sconti sulla spesa per i cittadini virtuosi attraverso una Ecocard con la quale è possibile raccogliere i punti-sconto durante il conferimento dei rifiuti.

“Siamo pienamente soddisfatti per quanto ottenuto in questa prima fase sperimentale – dichiara l’assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – Il progetto ha portato alla raccolta di circa 60.000 kg di rifiuti differenziati contribuendo a tutelare l’ambiente e sviluppando nella cittadinanza una rinnovata sensibilità verso queste tematiche. Tutto questo rappresenta anche un prezioso incentivo per le nostre tasche, non solo per quanto concerne la spesa: solo attraverso le buone pratiche di conferimento, infatti, potremo mirare ad una concreta riduzione delle tasse sui rifiuti. Un grande ringraziamento a Coop, Simply, Gal-Famila e Pam, oltre che alle Proloco cittadine, che hanno permesso la concreta realizzazione di questo progetto.”

Come detto, il progetto riprenderà a partire dal prossimo 3 febbraio e proseguirà senza interruzioni fino al 31 dicembre. Per chi ancora dovesse ritirare i certificati per la raccolta punti del 2019, ha tempo fino al 31 gennaio per recarsi all’URP in piazza Gramsci n.5.

