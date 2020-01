La Presidente Silvia Chiassai Martini ricevuta al Quirinale nella delegazione Upi: “Sostegno e attenzione dal Presidente della Repubblica”

Silvia Chiassai Martini, Vice- Presidente dell’Unione delle Province d’Italia, questa mattina ha fatto parte della delegazione ricevuta al Quirinale che ha consegnato direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la pubblicazione con l’elenco dei Comuni che hanno sottoscritto l’Ordine del Giorno a sostegno delle Province.

Sono 4.313 i Comuni (circa il 77% del totale) che hanno voluto sottoscrivere un ordine del giorno in cui evidenziare l’urgenza di procedere verso il rafforzamento e la valorizzazione di queste istituzioni. Un elenco che tiene insieme tutto il Paese, dai comuni più piccoli alle Città capoluogo, e che oggi è stato consegnato direttamente nelle mani del Capo dello Stato.

Una testimonianza importante, come ha rilevato lo stesso Presidente Mattarella, di quanto le Province siano considerate una Istituzione necessaria per le comunità, perché assicurano a chi vive sia nelle aree interne che nei grandi centri abitati, uguale diritto ai servizi essenziali. È stata evidenziata l’importanza delle Province per le città; la coesione e il governo dei territori; la sicurezza nelle scuole e la gestione delle strade; per contrastare il dissesto idrogeologico.

“Noi oggi dal Presidente della Repubblica – afferma Silvia Chiassai Martini – abbiamo idealmente rappresentato queste comunità che chiedono a Parlamento e Governo di risolvere, con urgenza, questa situazione di incertezza, finanziaria e istituzionale, portata avanti ormai da troppo tempo. Le Province devono essere considerate come Istituzioni che possono contribuire al rilancio dello sviluppo del territorio attraverso un piano degli investimenti che ci permetta di essere orgogliosi delle scuole e delle infrastrutture del Paese. Nelle prossime settimane consegneremo questo elenco proprio a Governo e Parlamento insieme ad un piano dettagliato delle opere pubbliche, pronte per essere trasformate in cantieri. Siamo certi che su questi temi sentiremo forte il sostegno del Capo dello Stato”.

