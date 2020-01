Emanuela Mori (IV) “Tanto interesse intorno a noi. Ci stiamo strutturando nel territorio”

“Il percorso d’Italia Viva è solo all’inizio, siamo consapevoli che ci sia molto da fare, ma questo non ci spaventa. Stiamo lavorando tanto e bene, i comitati che stanno nascendo ci aiuteranno a capire le vere esigenze del nostro territorio, vogliamo ripartire dalla gente, per noi è fondamentale ascoltare, capire, per poi agire. Vogliamo crescere, consolidarci nel medio periodo. Serve creare una nuova classe dirigente, che abbia voglia di mettersi in gioco, di prepararsi attraverso dei corsi formativi, che nasceranno anche in Umbria. Non ci interessano numeri o percentuali, siamo solo all’inizio di un percorso, di una lunga maratona, che vogliamo assolutamente portare a termine”

