Colorglass: l’assessore Massetti aggiorna il parlamentino

Anche se il tema portante del consiglio comunale di Città di Castello convocato mercoledì 15 gennaio 2020 erano le osservazioni al piano operativo, Cologlass è stata la centro dei lavori di apertura.L’assessore all’Ambiente Massimo Massetti nelle comunicazioni ha dato conto dell’aggiornamento della Conferenza dei servizi, rimandata dalla Regione Umbria che in una determina dirigenziale si è detta competente all’adozione del provvedimento finale. “La Conferenza si è aggiornata per ora sine die ed è stata interlocutoria in attesa di altri elementi” ha detto ricordando che “su istanza dell’Arpa il comune il 24 dicembre ha emesso un’ordinanza sindacale di chiusura del sito, perché i valori delle emissioni non erano in regola, con la sospensione dell’attività del forno rotatorio. Anche la ASL il 27 si esprimeva in questa direzione, mentre il 13 gennaio 2020 la Regione riassumeva e ribadiva gli argomenti di Arpa per la chiusura e in attesa della riclassificazione del rifiuto da parte della Ue. Nella conferenza di ieri abbiamo ribadito le nostre posizioni con parere negativo di conformità urbanistica ed appreso che la Regione chiederà alla Basel, ditta che conferisce il biossido a Colorglass, informazioni ed analisi sul materiale in entrata, che poi saranno trasmesso all’istituto ISPRA per una verifica ulteriore della relazione”.

Emanuela Arcaleni, consigliere di Castello Cambia, ha detto che “finalmente si guarda la luna e non il dito. Più volte abbiamo parlato del problema del rifiuto in ingresso, lo stesso da dieci anni, proveniente dalla Basell e mai reso noto. Ci arriviamo dopo dieci anni ed è scandaloso. L’azienda ha sempre detto che non produce titanio ma smaltisce rifiuti e lo fa in mezzo all’abitato di Trestina. Quali sono le componenti è essenziale sapere per capire cosa esce dalla vasca di stoccaggio del fango o dal camino. E’ importante cosa esce ma anche cosa entra. Aspettiamo le normative della Ue ma le nuove normative sono entrate in vigore dal luglio scorso. Velocizziamo perché i cittadini stanno aspettando”. Vittorio Vincenti, consigliere di Tiferno Insieme, si è detto molto preoccupato: “Qualcuno dovrà spiegare perché giustificare perché la situazione si sta rivelando critica. Dopo dieci anni la Regione chiede qual è il prodotto in ingresso? Inizio ad essere preoccupato anche delle istituzioni locali quando sottolineano che la Regione è competente all’atto finale. Serve a difendere qualche politico di casa nostra? Noi non dimentichiamo quello che è stato detto. Esprimo dubbi sulla convocazione della commissione Assetto del territorio dove vengono dette sempre le solite cose. Impieghiamo il tempo per risolvere il problema non in chiacchiere”. Cesare Sassolini, capogruppo di Forza Italia, ha detto che “usare il principio di cautela verso la salute dei cittadini e delle aziende. Ogni volta ci sono novità su come si fanno indagini e su cosa si indaga. Dopo dieci anni come è possibile che sfuggano alcuni elementi significativi per la salute. Ora da un lato c’è un’azienda ferma e dall’altro una popolazione preoccupata. Da criticità ambientale e sociale perché la gente è stressata. La delocalizzazione è una via che intendete seguire o la escludete?”. Luciano Tavernelli, consigliere del Pd, ha detto “Colorglass ha chiuso prima dell’ordinanza del sindaco. Bene la conferenza dei servizi che è democrazia amministrativa e deve decidere anche alla luce delle nuove classificazioni della Ue. Giusto il principio della precauzione. L’Amministrazione si è confrontata con le leggi esistenti. Prospettiva plausibile la delocalizzazione: il ciclo dei rifiuti anziché andare in discarica deve essere ad impatto zero”. Massetti ha ribadito in chiusura che “la commissione comunale avrebbe approfondito argomenti di stasera. Demoralizzare sposta il problema non lo risolve. Noi abbiamo preso molte iniziative tra cui la richiesta di parere al Ministero, che è stata importante nello sviluppo attuale della situazione”.

