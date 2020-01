56 osservazioni esaminate nella prima seduta del consiglio dedicata al prg operativo

Ha preso il via ieri, mercoledì 15 gennaio 2019, la sessione dedicata al prg parte operativa di Città di Castello. Convocazioni in sequenza serrata fino alla settimana prossima del consiglio comunale per esaminare singolare le 260 osservazioni presentate e quindi votare tutto il pacchetto per l’approvazione definitiva. Rossella Cestini, assessore Urbanistica, ha introdotto l’esame, dicendo che “giunge a conclusione un lavoro iniziato tre anni fa. Inizieremo con la valutazione delle osservazioni singolarmente e poi saremo chiamati a dare un giudizio complessivo sul piano. Il prg parte operativa strumento importante andrà ad affiancarsi ad altri strumenti di regolazione già in atto come il prg strutturale, il piano del commercio, il pums ed il piano acustico. Speriamo che diano le certezze necessarie per ripartire anche dal punto di vista economico”. Le osservazioni esaminate nella seduta di ieri sono state 56 più tre repliche e riguardavano le zone oggetto di trasformazione urbanistica. Tra questi cinque e alcune repliche riguardavano l’area strategica di Piazza Burri e Molini Brighigna ed erano state presentate dai proprietari. Sono state parzialmente accolte. In tutto quelle parzialmente accolte tra le 56 sono state 36, 15 sono state accolte e 6 respinte. E oggi, giovedì 16 gennaio 2020, dalle 17.00, nuova seduta.

