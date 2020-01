Tiferno Cambia chiede tempi e modalita’ di intervento del restauro mura urbiche e pone l’accento sul forte degrado del tratto su via Diaz e del torrione di san Giacomo

Da molti anni l’amministrazione comunale ha dato avvio a un lodevole intervento di restauro e recupero delle mura urbiche. Per quanto inerisce il tratto inerente il parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio (da piazza Garibaldi lungo Viale A. Diaz) è previsto da tempo un intervento di restauro. D’altro canto è sempre più evidente la situazione di forte degrado in cui versa il tratto che ha come perno l’antico Torrione di San Giacomo e che corre lungo la parte nord di Viale Armando Diaz. Tale situazione ha causato in più parti il distacco delle pietre con particolare riferimento a via Campo dei Fiori nella zona delle storiche “cerche”. Al di là della difficoltà di reperire risorse per un intervento di consolidamento risulta chiara negli anni un’insufficiente manutenzione per eliminare arbusti e piante infestanti. In particolare la manutenzione, l’utilizzo e la sistemazione del parco del Torrione San Giacomo andrebbe ripensato anche sulla base di un recupero degli antichi passaggi sotterranei e a favore della costituzione di classi all’aperto a servizio del vicino Liceo.

Ciò considerato abbiamo ritenuto utile presentare un’interpellanza per conoscere tempi e modalità di intervento del programmato restauro del tratto prospiciente il Parco di Palazzo Vitelli; per sapere le intenzioni e le prospettive della Giunta circa la situazione del Torrione di San Giacomo e le mura prospicienti Viale Armando Diaz: affinché la Giunta possa spiegare la mancanza di una puntuale manutenzione dei luoghi ancora non oggetto di un intervento di restauro.

