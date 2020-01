Sansepolcro, i ringraziamenti dell’amministrazione comunale alla comandante della Polizia Municipale Brunella Proietti

L’amministrazione comunale di Sansepolcro desidera rivolgerei propri ringraziamenti alla dottoressa Brunella Proietti, comandante del corpo di Polizia Municipale, che si congeda dal Comune per andare in pensione. Insediatasi a Sansepolcro il 16 maggio del 1984 dopo un’esperienza di tre anni nel vicino Comune di San Giustino, la dottoressa Proietti lascia l’ente dopo quasi 36 anni di servizio sui 39 complessivi di attività professionale.

“La Comandante Proietti è stata un vero e proprio punto di riferimento per la macchina comunale – dichiara il sindaco Mauro Cornioli – In questi anni ha affiancato con professionalità i vari sindaci, amministratori e consiglieri comunali che si sono succeduti nel tempo. Si conclude oggi una carriera lavorativa caratterizzata da responsabilità, dedizione e senso civico. Queste caratteristiche, unite ad una grande preparazione e competenza, hanno contribuito in modo impeccabile a tutelare l’intera comunità. Il Comune di Sansepolcro esprime profonda e sincera gratitudine a Brunella, alla quale vanno i nostri migliori auguri per un meritato riposo.”

