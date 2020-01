Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, si lavoro in vista della gara con Bologna

Ripartono alla grande i boys di Ermgroup San Giustino (PG), dopo lo stop delle festività, vincendo 3-1 nella difficile trasferta contro Zephyr Trading La Spezia. Risultato importante e di buon auspicio per la ripresa di campionato di serie B/M girone D. Un periodo di richiamo ha permesso di lavorare su alcune defaillance mentre altri angoli sono ancora da smussare, secondo le indicazioni ottenute dall’ultimo match. Complessivamente gli altotiberini hanno giocato bene, anche in attacco, limitando gli errori. Un piccolo calo è arrivato al terzo set, non permettendo di mantenere costante la concentrazione per tutta la partita, ma sono arrivati segnali positivi che hanno consentito di strappare l’incontro ai padroni di casa. Questi giorni è fondamentale migliorare alcuni aspetti di gioco, per affrontare al meglio una gara importante come quella casalinga di domenica, contro la temibile avversaria bolognese, Geetit Bologna (BO), reduce dalla vittoria al tie break nel derby contro Cesena, che gli ha permesso di piazzarsi con 27 punti al secondo posto, due sopra i biancoazzurri.Una squadra che punta ai play off e alla promozione in A3. Si attende con trepidazione questo incontro che fornirà risposte importanti per il proseguo del campionato.

