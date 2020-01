Luciano Bacchetta celebra le nozze di Donatello Torrioli e Federica Meoni

E’ stato il sindaco Luciano Bacchetta, a celebrare le nozze in ambito civile tra, Donatello Torrioli e Federica Meoni, celebrate nella Residenza Municipale. Una coppia di sposi molto conosciuta in città per l’attività professionale-lavorativa, l’impegno civile in diversi settori della comunità locale. Il dottor Donatello Torrioli, dal 2015 è direttore della struttura complessa del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Città di Castello, dopo aver svolto per oltre trent’anni la sua apprezzata attività nella sanità tifernate: si è distinto anche alla guida del Lions Club come socio e Presidente per numerose iniziative di carattere sociale e culturale in favore della propria città assieme alla propria consorte, Federica Meoni. Durante la sentita celebrazione, il sindaco Bacchetta, ha letto un pensiero di buon augurio agli sposi. Al termine della cerimonia la festa con i figli, Elisa, Giulia ed Edoardo, i nipoti e parenti più stretti.

