Lignani (Fd’I) “Città di Castello merita di più, rischio marginalizzazione e per il cinquecentenario di Raffaello”

L’interrogazione a risposta scritta presentata dal sottoscritto lo scorso 23 dicembre riguardo l’organizzazione degli eventi per il cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio a Città di Castello ha avuto una replica da parte del Sindaco che desta preoccupazione per il ruolo marginale evidentemente destinato alla nostra Comunità. Nonostante le dichiarazioni di intenti di cui la risposta del Primo Cittadino è infarcita rimane la fredda logica dei numeri. Su 1150000 euro destinati dal Ministero all’apposito comitato, all’Umbria e al nostro Comune sono stati destinati la miseria di 65000 euro. Infatti la Mostra tifernate presso la Pinacoteca dovrà dividere questi fondi con Perugia e Spoleto per eventi concomitanti presso la Cappella di San Severo e il Deposito di Santo Chiodo. Il costo complessivo dei tre eventi è stato stimato in 120000 euro e quindi dovranno essere reperiti 35000 euro da non meglio specificati “contributi diversi” e 20000 attraverso l’art bonus e il finanziamento privato. Francamente, pur non potendo accampare paragoni con la Mostra sull’Urbinate prevista nei mesi prossimi alle Scuderie del Quirinale o agli eventi nella città natale dell’artista, ci sembra che il trattamento riservatoci sia troppo marginale per non dire umiliante. Dover poi rastrellare dai privati 20000 euro per una Mostra priva di grande appeal comunicativo nasconde il pericolo di una potenziale guerra tra poveri con il Festival delle Nazioni, anch’esso alla pressante ricerca di sponsorizzazioni private per poter offrire un evento se non competitivo almeno dignitoso. Il tempo stringe ma è ancora possibile intervenire: una città con la più alta concentrazione d’Italia di Parlamentari e rappresentanza al Governo può e deve far sentire la propria voce. Senza alcun intento polemico, il Viceministro, il Sottosegretario di Stato, i Deputati, in particolare modo quelli di maggioranza, è ora che interagiscano presso il Ministero per modificare una situazione che relega Città di Castello ai margini dell’evento raffaellita con tutte le conseguenze negative del caso per quanto concerne indotto economico e turismo. Si allega risposta scritta del Sindaco alla mia interrogazione e interpellanza sulla questione onde favorire una proficua discussione nel Consiglio comunale previsto per il prossimo 27 gennaio

