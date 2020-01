Accoltellamento a Sansepolcro, dichiarazione del sindaco Mauro Cornioli. “Le persone coinvolte nell’episodio non erano del posto

“L’amministrazione comunale di Sansepolcro desidera rivolgere un plauso alle nostre forze dell’ordine per aver individuato e fermato in tempi rapidi i responsabili di questo grave fatto di cronaca.” Queste le prime parole del sindaco Mauro Cornioli a seguito della vicenda che lunedì scorso ha visto una violenta lite tra due uomini degenerata in accoltellamento.

“Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra due persone che non risiedono a Sansepolcro – ha spiegato il primo cittadino – Fortunatamente c’è stata fin da subito una grande collaborazione da parte dei nostri concittadini sia nel dare informazioni su quanto accaduto, sia nel sollecitare i soccorsi. A loro va il mio personale ringraziamento per aver contribuito con grande senso civico e responsabilità al fermo per tentato omicidio del responsabile del fatto.”

