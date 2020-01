Messa in mora operatori sanitari: Bettarelli (PD) “verificare se in altre Regioni vi sono casi simili ed eventuali contro denunce nei Cas di infondatezza”

Nel corso della riunione odierna della Terza commissione, il consigliere

regionale del Partito democratico Michele Bettarelli ha chiesto ai Il consigliere regionale Michele

Bettarelli (Pd) esprime “soddisfazione per l’esito dell’audizione

odierna in Terza commissione, originata anche da mia richiesta, dei

commissari straordinari di Usl e Aziende ospedaliere umbre sul problema della

messa in mora degli operatori sanitari. Positivo che gli operatori coinvolti

siano stati contattati personalmente dai direttori. Sarà utile che le

quattro Aziende si coordinino fra loro per ottenere una omogeneità di

trattamento. Ringrazio anche la Commissione per aver già programmato

l’audizione dei rappresentanti di medici, infermieri e sindacati, che

potranno fornire così un quadro completo sulla questione”.

“Con l’occasione – sottolinea Bettarelli – ho chiesto ai responsabili

della sanità umbra e all’assessore regionale Coletto se i casi di messa in

mora si siano verificati solo in Umbria e quindi se si tratti di una

iniziativa della locale Procura della Corte dei Conti per bloccare le

prescrizioni rispetto ad eventuali danni oppure se vi siano altri casi”.

“Andrebbe inoltre approfondito – continua – quanti casi, a seguito di

denunce, hanno visto il ricorrente avere ragione e, nei casi in cui non vi

sia assoluta evidenza di colpe, se si possa procedere con una sorta di

‘controdenuncia’ per la manifesta infondatezza, sempre rispettando la

libertà dei pazienti che pensano di avere subito un danno ma anche dei

medici e del personale sanitario coinvolto affinché non si possa speculare

in maniera temeraria sul loro operato e le risorse siano spese per il

personale o per i macchinari piuttosto che per le spese legali”. PG

