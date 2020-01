Coltellate in pieno centro a Sansepolcro tra un italiano e un albanese

Prima l’incontro ai giardini di Piero, in pieno centro a Sansepolcro, per la restituzione di una piccola somma di denaro, poi la lite con tanto di accoltellamento. Questo quanto successo ieri nella cittadina biturgense, dove due uomini un 48enne di Viterbo ed 42enne originario dell’Albania, senza fissa dimora, entrambi con precedenti penali iniziano a discutere e passano poi alle vie di fatto impugnando coltelli, inscenando un vero e proprio duello, davanti agli occhi dei passanti, attoniti e terrorizzati per quanto stava accadendo. Ad avere la peggio, nella contesa, l’italiano che colpito al torace, si piega su se stesso, l’albanese dopo aver messo a segno il colpo si e’ allontanato a piedi in direzione del centro commerciale valtiberino.

