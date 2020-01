Atletica Avis Sansepolcro : la scorsa domenica la seconda edizione di “cross sotto le mura”

La Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR), Domenica 12 Gennaio 2020, ha organizzato il “II° Cross SOTTO le MURA”, valido come Campionato Provinciale Individuale di Corsa Campestre 2020 e II° Prova “PROMO – CROSS 2020”, riservato ai soli Settori Promozionali, delle Società di Atletica Leggera della Provincia di Arezzo. La manifestazione sportiva si è svolta, sui prati antistanti, alla “nostra” cinta muraria, all’ ingresso del “Campaccio”. L’evento si è svolto sotto un tiepido sole, di una bellissima mattinata invernale; ha visto la partecipazione di circa Nr. 250 atleti/e provenienti dai Settori Promozionali di tutte le Società delle provincie di Arezzo e Perugia. In questa seconda “uscita”, del 2020, si sono particolarmente distinti “tutti i mini-atleti” dell’Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR): nella Cat. Esordienti C Maschile (2014-2013) Mt. 200, Enea Fabio Palumbo, Flavio Palumbo e Cesare Paceschi, rispettivamente 4°, 22° e 24° classificati; nella Cat. Esordienti B Femminile (2012-2011) Mt. 400, Mya Calderini e Ginevra Macrì, rispettivamente 3° e 7° classificate; nella Cat. Esordienti B Maschile (2012-2011) Mt. 400, Camillo Mari, Choirane Luca eMattia Ruggeri, rispettivamente 7°, 9° e 20° classificato; nella Cat. Esordienti A Femminile (2010-2009) Mt. 800, Anna Viola Valori, Jesmine Ayari, Giada Pecorari e Emma Tarduccirispettivamente 2°, 8°, 12° e 13° classificate; nella Cat. Esordienti A Maschile (2010-2009) Mt. 800, Edoardo Berlicchi, Michele Gennaioli, Alberto Boriosi, Gabriele Giovagnoli e Gregorio Ciccone, rispettivamente 2°, 6°, 13°, 21° e 25° classificati; nella Cat. Ragazze Femminile (2008-2007), Mt. 1500, Sara Giorni, Prini Chiara, Emma Antonelli e Sofia Conti, rispettivamente 2°, 4°, 5° e 13° classificata; nella Cat. Ragazzi Maschile (2008-2007) Mt 1500, Filippo Martini 7° classificato; nella Cat. CadetteFemminile (2006-2005) Mt. 2000, Brizzi Veronica, Francesca Falasconi e Caterina Mocarli, rispettivamente 1°, 2° e 8° classificate; nella Cat. Cadetti (2006-2005) Mt. 2000, Francesco Capriani, con un’ arrivo al fotofinish, 2° classificato. Prossimo appuntamento: Domenica 19 Gennaio 2020, FOLIGNO (PG), X° Criterium Giovanile di Cross Regione Umbria II° Prova.

