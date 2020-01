Un “diploma” in mamma peer, consegnati gli attestati. Ecco le aretine che vanno in supporto alle mamme nel momento del parto e dell’allattamento

E’ stato consegnato questa mattina a 19 aretine, a conclusione del percorso di formazione che permetterà loro di supportare le altre mamme durante il delicato momento del post parto e, soprattutto, nel periodo dell’allattamento.

“Sono donne che si mettono a disposizione, per sciogliere dubbi e paure delle mamme, diventando così un riferimento sociale per la comunità. Si tratta di una esperienza che è già presente in tutte le Zone e che pian piano si sta rafforzando – commentano Patrizia Petruccioli (direttore UOP “Integrazione organizzativa e gestionale risorse ed attività ostetriche e di supporto all’assistenza”) e Letizia Magi (direttore della Neonatologia del San Donato) – Le “mamme peer” sono adeguatamente formate dalla Asl con un corso teorico e pratico di 28 ore. Un ringraziamento particolare va ad Alessandra Mori, responsabile del Consultorio, che ha creduto fortemente in questo progetto”.

Alla consegna dei diplomi erano presenti Paola Rossini, referente provinciale della Rete per l’allattamento della Sud Est; Tonina Tanda, psicologa del Consultorio; Erika Ardimanni, referente ospedaliera “Mamme peer”; Serena Savarelli, ostetrica per la Valdichiana Aretina e Lucia Guerrera, Operation Manager del percorso nascita.

“Latte di Mamma è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, fondata nel 2009 ad Arezzo – spiega la presidente Carlotta Schiatti – Adesso, saremo presenti anche in reparto due volte a settimana. Altrimenti ci potete trovare ai corsi di accompagnamento alla nascita, all’incontro dedicato all’allattamento, oppure ogni giovedì mattina allo “Spazio mamma” del Consultorio di Arezzo dalle 9.30 alle 12, insieme alle ostetriche e alla psicologa. E’ un bellissimo momento, oggi, perché ci consente di ufficializzare il nostro impegno nei confronti delle donne. Grazie alla Asl e a tutti gli operatori che ci seguono e aiutano”.

Ecco i nomi delle aretine che si sono “diplomate” Mamme Peer:

Carlotta Schiatti, Elena Ida Urso, Eleonora Ricciarini Pattacini, Elisabetta Bidini, Grazia Alpini, Agnese Rondoni, Caterina Trazzera, Elisabetta Magi, Francesca Miele, Ilaria Milanesi, Laura Ascione, Martina Caporaso, Mirta Pescia, Selene Nocentini, Serena Giommetti, Silvia Beoni, Simona Alpini, Sandra Maggini ed Elisa Randellini.

L’associazione può essere contattata tramite l’indirizzo mail associazionelattedimamma@gmail.com; la pagina Facebook “Latte di Mamma Arezzo” e il profilo Instagram “lattedimammaarezzo”.

