Pallavolo serie C/F: Piccini Paolo Trestina, campione d’inverno!

Con la vittoria per 3 a 0 sul campo del Fossato Volley, la Piccini Paolo Spa torna in vetta alla classifica del campionato di serie C con 27 punti, lasciando alle spalle le dirette concorrenti. Un ottimo inizio di anno delle bianconere che non risentono affatto della pausa natalizia e riprendono l’ottimo cammino fatto fin d’ora.

Nel sestetto di partenza c’è Guerri che sostituisce l’infortunata Giunti, in banda con Monti, Bragetta in regia, Betti opposta, Cerbella-Sassi la coppia dei centrali.

Il primo set è molto combattuto: la Piccini spinge in battuta e riesce così a tenere a bada le forti centrali del Fossato. Le due squadre si rincorrono punto su punto fino al 23 pari quando il Trestina Volley riesce a chiudere due giocate a suo favore e chiudere il parziale.

Nel secondo frangente c’è ancora equilibrio ma questa volta il gap aumenta dopo metà set e con determinazione Trestina si porta sul 2 a 0. Stesso dominio anche nel terzo set, le padrone di casa restano aggrappate alle bianconere fino al 17 pari; poi ancora un’ottima serie di battute permette alla squadra ospite di portarsi a casa l’intera posta in palio.

Sabato 25 Gennaio 2020 primo impegno casalingo per la Piccini Paolo Spa, alle ore 21.15, contro il Trevi Volley.

A.S.. FOSSATO VOLLEY – PICCINI PAOLO spa 0-3: 23-25, 18-25, 17-25.

PICCINI PAOLO SPA: Monti 14, Cerbella, 14, Betti 9, Sassi 5, Bragetta 4, Guerri 2, Fabbri (l), N.E.: Paradiso, Gambino, Polenzani, Volpi (l).

(Ufficio Stampa Trestina Volley – Mara Rosi)

