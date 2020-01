Fumo denso da un’abitazione, Vigili del fuoco in azione a Selci Lama. All’interno un uomo anziano, fortunatamente illeso

Vigili del fuco in azione, ieri notte a Selci Lama, per domare un incendio divampato, verso le 23, in una abitazione. L’allarme è scattato per un fumo denso, proveniente da una canna fumaria di un appartamento. La propreitaria, allarmata perchè non riusciva ad entrare in casa, ha chiamato i pompieri, preoccupata anche perchè all’interno era presente un anziano che non rispondeva. I Vigili, dopo aver aperto la porta, hanno notato il denso fumo proveniente da una stufa a pellet, che si era surriscaldata. Staccata, per motivi precauzionali la corrente elettrica, il problema è stato risolto senza alcun danno. L’uomo presente nell’abitazione, stava dormendo e non si era accorto di nulla, in quanto il fumo non era arrivato in camera

