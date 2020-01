Sabato 18 gennaio 2020 Michelangelo e l’Antico ai Musei Vaticani

La stessa formazione del giovane Michelangelo avviene nel giardino di San Marco a Firenze, dove anche gli allievi meno abbienti potevano studiare le opere antiche ed esercitare lo studio del disegno. Il soggiorno a Roma completa la sua conoscenza dell’Antico ed è proprio nelle collezioni vaticane di papa Giulio II che Michelangelo trova i suoi modelli di riferimento come il Laocoonte e il Torso del Belvedere. La visita si propone di ricostruire il percorso artistico di Michelangelo, partendo dalle opere del Museo Pio-Clementino e approdando alla Cappella Sistina. Nelle immagini dipinte della Sistina si possono riconoscere le parti studiate delle statue antiche, rielaborate attraverso una sensibilità tutta rinascimentale.

Da scultore quale era, nella Sistina Michelangelo mostra una pittura di una novità esplosiva per concezione e per forma che apre all’Arte la strada della modernità.

Appuntamento: ore 14.15 – 14.30 davanti all’ingresso dei Musei Vaticani o all’interno dell’atrio (sarà successivamente precisato)

Durata della visita guidata: 2 ore circa. Visita libera a seguire, fino alla chiusura dei Musei alle 18.00.

Costo per ingresso, Guida della nostra Associazione e radio-auricolare per l’ascolto della stessa (obbligatorio): € 27,50 per i Soci, € 31,00 per i non-Soci

(non è ovviamente obbligatorio il tesseramento all’Associazione)

I Musei Vaticani accordano limitate riduzioni sul biglietto: potete segnalarci preventivamente i casi applicabili (ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni; studenti fino al compimento del 26° anno di età in possesso della International Student Card aggiornata, libretto universitario o altro documento comprovante l’iscrizione per l’anno in corso presso istituti di istruzione; sacerdoti, religiosi e religiose con apposita documentazione; dipendenti di tutti gli uffici, dicasteri ed organismi della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano e pensionati degli stessi e loro familiari su semplice identificazione; direttori di musei, soprintendenze ed enti preposti alla tutela del patrimonio archeologico, artistico e storico; visitatori disabili – muniti di certificazione attestante l’invalidità superiore al 74% – e rispettivo accompagnatore).

Tesseramento 2020:

per Soci 2019 € 20,00, per non-Soci 2019 € 25,00

(la tessera sarà consegnata in sede, alla prima visita/passeggiata guidata utile o spedita, a richiesta)

PRENOTAZIONI: mail amicideltevere@unpontesultevere.com; cell. 3397448084 – 3395852777

PAGAMENTO:

– presso la nostra Sede in Via Marianna Dionigi n°17, previo appuntamento telefonico,

– su c/c presso Unicredit SpA, intestato ad ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEVERE, IBAN IT 03 L 02008 05021 000401070578

– da credito disponibile.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...