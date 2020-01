Lavori parcheggio in via dei Molini: Neri (Noi per Sansepolcro) “l’amministrazione ci spieghi i motivi del decisione di tornare sui propri passi”

Solamente poche settimane fa l’Amministrazione Comunale di Sansepolcro si vantava di aver inaugurato un nuovo parcheggio, con otto posti auto, in Via dei Molini, con conseguente spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A distanza di poco tempo gli stessi cassonetti sono stati riposizionati sopra il parcheggio, lasciando a disposizione dei residenti solamente due posti auto.

Ci corre l’obbligo di chiedere le motivazioni per cui l’Amministrazione abbia deciso di fare un sostanziale dietro front rispetto all’iniziativa assunta che, ad ogni modo, ha comportato dei costi per la realizzazione del parcheggio medesimo.

