Kiwanis: spettacolo di solidarieta’per l’oratorio don Bosco

Ancora una volta spettacolo di qualità fa rima con solidarietà e ancora una volta grazie all’iniziativa del Kiwanis club locale che già nelle scorse stagioni aveva realizzato eventi analoghi.Stavolta il ricavato dello spettacolo, “Ordine e Disordine” che s’avvale del patrocinio del Comune di Città di Castello, è devoluto all’oratorio Don Bosco, una delle realtà benemerite del volontariato altotiberino.Sul palcoscenico del teatro degli Illuminati sabato prossimo 18 gennaio (ore 21.15) sarà di scena il soprano Gabriella Zanchi,tifernate di nascita ma ormai di casa a Parigi dove ha interpretato la versione francese del musical “La bella e la bestia” al Teatro Mogador e dove da anni ormai fa parte del coro dell’Opéra, senza disdegnare allestimenti particolari creati appositamente per lei da valenti musicisti. I suoistraordinari mezzi vocali le permettono infatti di spaziare in ogni genere, dalla lirica al pop, dal jazz alla ballade. Sarà accompagnata al pianoforte da Valter Ligi con il quale da tempo ormai forma un sodalizio affiatatissimo su un vasto ed eterogeneo repertorio. Valoreaggiunto al tutto la partecipazione di “Diamante Danza” per una serata caratterizzata dal crossoverdi alto livello

