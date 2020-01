Luciana Veschi (Fd’I) “quella di Guadagni è una grave perdita, per il comune di San Giustino. Interrogheremo la giunta per conoscerne i motivi”

Ho appreso recentemente della decisione del Dott. Guadagni Antonello ,titolare del Comando di Polizia Municipale di San Giustino, di trasferirsi nel limitrofo Comune di Sansepolcro, dopo ben 28 anni di collaborazione. Personalmente ringrazio il Dott. Guadagni per l’ efficiente attività svolta ma ,con rammarico devo sottolineare l’incapacità di questa amministrazione di sostenere un comparto ,già depauperato da ben tre unità nel giro di breve tempo (causa pensionamenti), di cui due (nello specifico il Vice Comandante Chiarini ,oltre al Comandante Guadagni) legittimati ad esercitare funzioni di polizia giudiziaria che non potranno essere garantite dai residui presenti ,con gravi conseguenze per la funzionalità di determinate collaborazioni con gli Organi Giudiziari.

Ai nauseabondi proclami in campagna elettorale per la tutela della sicurezza,l’attuale amministrazione,con la totale totale incoerenza che la caratterizza, risponde con un grave danno conseguente peraltro anche alla voluta mancata convenzione per l’utilizzo del comparto di Polizia Municipale con il Comune di Citerna,in una contigenza temporale ove vi era la stringente necessità,a causa dei recenti pensionamenti,di fare squadra con le amministrazioni limitrofe ,mantenendo le risorse esistenti che potevano risultare disponibili,in primis il Comandante Guadagni che avrebbe garantito la propria disponibilità.

La mancata volontà di redigere una apposita convenzione con il Comune presieduto dal Sindaco Enea Paladino,per motivi assolutamente contrastanti con le esigenze della attuale amministrazione sangiustinese e con la necessità di mantenere il Comandante Guadagni in un comparto già carente per i recenti pensionamenti, denotano la totale miopia culturale e politica di una Giunta incapace di concepire una programmazione di vallata che risulta ,in un periodo di carenza di risorse ,l’unica soluzione per aiutare e sostenere comuni che devono condividereprogettualità e risorse e non dividerle soprattutto al fine di sviluppare un territorio che ha bisogno di evolversi dai palesi limiti culturali che lo hanno indotto al declino esistente senza avere avuto mai voce neppure a livello regionale.

Ad ogni modo la scrivente,in qualità di esponente di Fratelli d’Italia ,ha predisposto,unitamente al Consigliere Corrado Belloni della Lega,apposita interrogazione per conoscere le motivazioni che hanno indotto il Comandante Guadagni al trasferimento a Sansepolcro,che la Giunta sangiustinese a rifiutare la convenzione con il Comune di Citerna nella attuale contingenza , le soluzioni che saranno adottate, a stretto giro, per reperire le unità legittimate a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e garantire la sicurezza all’interno del nostro Comune mediante il reperimento del personale necessario.

