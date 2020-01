Le congratulazioni del sindaco Luciano Bacchetta per la nomina del dottor Silvio Pasqui a commissario straordinario della Usl Umbria 1

Il sindaco Luciano Bacchetta si è congratulato con il Dottor Silvio Pasqui per la recente nomina da parte della Giunta Regionale, a Commissario straordinario della Azienda Usl Umbria 1 in sostituzione del dimissionario Luca Lavazza. “Un prestigioso incarico che premia ulteriormente la professionalità, esperienza e le doti umane dimostrate dal Dottor Pasqui nel corso di questi anni in qualità di direttore sanitario della Usl Umbria 1 e nelle precedenti esperienze gestionali sempre in ambito sanitario”. “Sono sicuro, che, anche in questo nuovo ed importante incarico, saprà dimostrare tutte le qualità umane e professionali nell’interesse dei cittadini e delle comunità territoriali di competenza”, ha concluso il sindaco Bacchetta.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...