Ermgroup San Giustino a due giorni dalla trasferta ligure contro Zaphyr Trading la Spezia, per l’undicesimo appuntamento di stagione del campionato di serie B/M girone D

I boys di Ermgroup San Giustino (PG) si stanno preparando al meglio contro un’insidiosa Zaphyr Trading La Spezia ad un punto di stacco, reduce dalla sconfitta subita nel derby contro Volley Laghezza (SP).

Squadra che può contare su un roster interessante, composto sia da giocatori giovani, che da atleti di grande esperienza. Tra quelli di maggior rilievo spiccano sicuramente Fellini L., schiacciatore, uno nei protagonisti di Fano nella passata stagione e Sarpong V., nel ruolo di opposto, che ha militanto per anni nella categoria.

I nostri ragazzi si troveranno ad affrontare un roster aggressivo che punta molto sull’attacco. Sicuramente in casa possono vantare un buon gioco corale, riuscendo ad esprimere il meglio. Per i biancoazzurri sarà una gara impegnativa, e come tale è necessario preparala nel migliore dei modi, affrontandola a viso aperto e tenendo bene a mente l’obbiettivo prefissato: riportare a casa i tre punti necessari a riagganciare la vetta della classifica.

Gli atleti di Zaphyr Trading La Spezia dovrebbero scendere in campo con la seguente formazione: al palleggio il n.12 Podestà M.; nel ruolo di opposto il n. 5 Sarpong V., il n. 11 Fellini L. e il n.9 Bottaini F.schiacciatori, al centro il n. 3 Biasotto M. e il n. 6 Comparoni F.; nel ruolo di libero il n. 15 Vignali A. I nostri atleti dovrebbero mantenere il sestetto base: Sitti al palleggio, Puliti opposto, Conti e Valla in banda, Antonazzo e Stoppelli al centro, di Renzo libero.

A due giorni dall’incontro Puliti L., opposto di Ermgroup San Giustino (PG) ha dichiarato: “La partita si presenta come una gara molto difficile; non è assolutamente da sottovalutare perchè oltre all’indiscutibile valore dell’avversario e i tre punti importantissimi in palio, ci vorrà il doppio dell’attenzione poichè questa è una delle trasferte più lunghe, giocata in una struttura completamente diversa dalla nostra e per di più dopo la pausa natalizia. Sono sicuro che con il giusto spirito e con la giusta mentalità potremo toglierci ancora grandi soddifazioni”.

