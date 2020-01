Bilancio positivo, per gli eventi legati al Natale a Sansepolcro

Si è conclusa lunedì 6 gennaio a Sansepolcro la lunga serie di iniziative del “Borgo del Natale”. Un’edizione 2019 decisamente positiva, caratterizzata da un ampio ventaglio di proposte e dalle condizioni meteo favorevoli che hanno contribuito a portare allegria e partecipazione ai vari eventi in programma. La rassegna di quest’anno, curata come sempre dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria, ha visto il fondamentale supporto di varie realtà associative del territorio capaci di dare vita ad una suggestiva atmosfera natalizia per le vie della città di Piero.

Dall’accensione delle luminarie dell’8 dicembre alla tradizionale lotteria della Befana, anche quest’anno il Borgo ha trascorso giornate intense e spensierate che hanno certamente contribuito a rafforzare il senso di comunità. Le iniziative del “Borgo del Natale” hanno costituito un valore aggiunto mantenendo un forte legame con le tradizioni del territorio in un periodo dell’anno che richiama tanti visitatori in città. A confermarlo sono gli ottimi numeri ottenuti dalle nostre principali attrazioni e luoghi di cultura durante l’intero periodo delle festività.

Consapevoli che il lavoro da fare per la nostra città è ancora lungo e impegnativo, l’amministrazione comunale esprime piena soddisfazione e desidera ringraziare tutti i soggetti, pubblici e privati, che si sono spesi nell’organizzazione dei tanti appuntamenti in calendario e nella promozione del Borgo. Che il nuovo anno possa portare a tutti gioia e nuova energia per affrontare con entusiasmo i prossimi progetti per Sansepolcro.

