Arezzo capitale italiana della cultura: PD “chi paga il cachet di Diego Fusaro?”

Chi paga il cachet di Diego Fusaro?

Sogniamo Arezzo capitale italiana della cultura, ma ci ritroviamo Diego Fusaro con tanto di patrocinio del Comune. “Il mondo è bello perché è vario, non come lo vorrebbe questo personaggio – dichiara il consigliere comunale PD Andrea Modeo – e non c’è nulla di male che la sua tournée passi anche di qui”. Fusaro infatti sarà al Teatro Pietro Aretino nelle prossime ore: “Quello che non ci è chiaro -prosegue Andrea Modeo – è chi sarà a pagare il suo show, non vorremmo che questa iniziativa pesi sulle tasche degli aretini”.